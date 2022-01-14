Тегеран, , 07:02 — REGNUM 13 января военная делегация Исламской Республики Иран во главе с бригадным генералом Ахмадом Али Гударзи провела осмотр оперативной фазы международных учений Barracuda-XI в Аравийском море, организованных Агентством морской безопасности Пакистана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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В учениях в пакистанских территориальных водах приняли участие в общей сложности 19 стран. На мероприятии присутствовали представители вооруженных сил Пакистана в сопровождении адмирала Мирзы Фавада Амин Бега, генерального директора Агентства морской безопасности.

Делегация Ирана во главе с бригадным генералом Ахмадом Али Гударзи, прибывшая ранее в Карачи для проведения переговоров с пакистанскими официальными лицами, приняла участие в оперативной фазе учений. Полковник Мостафа Канбарпур, военный атташе Ирана в Пакистане, также присутствовал на учениях.

Учения Barracuda-XI начались 11 января с участием 19 стран. Мероприятие проходило в северной части Аравийского моря в пакистанских территориальных водах.