Тегеран, , 07:01 — REGNUM 14 января министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 132 002, причем 30 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Еще 30 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 132 002», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 2394 новых случая заражения COVID-19, при этом 274 человека госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 058 586 пациентов из общего числа 6 214 781 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 1462 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 60 251 217 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 52 974 192 человека на данный момент сделали повторную прививку.