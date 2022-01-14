Вашингтон, 14 января 2022, 06:42 — REGNUM Поклонники серии игр Grand Theft Auto сделали предположение по поводу возможных сроков игры GTA VI после того, как руководители издательской компании Take-Two Interactive выступили с заявлением по поводу её финансовых успехов. Об этом 14 января сообщает портал Screen Rant.
Менеджеры Take-Two завили, что к 2024 году рост компании составит 14%. По мнению одного аналитика, в этот период времени, вероятно, выйдет как минимум одна игра от студии Rockstar. Геймеры сразу же сделали вывод, что речь идёт о GTA VI.
Редакция портала Axios Gaming отметила, что то же самое заявление менеджеры Take-Two сделали в 2011 году,
Напомним, релиз GTA V состоялся 17 сентября 2013 года,
Читайте ранее в этом сюжете: В GTA Online добавят новый соревновательный режим