Вашингтон, 14 января, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Поклонники серии игр Grand Theft Auto сделали предположение по поводу возможных сроков игры GTA VI после того, как руководители издательской компании Take-Two Interactive выступили с заявлением по поводу её финансовых успехов. Об этом 14 января сообщает портал Screen Rant.

Игра GTA V

Менеджеры Take-Two завили, что к 2024 году рост компании составит 14%. По мнению одного аналитика, в этот период времени, вероятно, выйдет как минимум одна игра от студии Rockstar. Геймеры сразу же сделали вывод, что речь идёт о GTA VI.

Редакция портала Axios Gaming отметила, что то же самое заявление менеджеры Take-Two сделали в 2011 году, т. е. примерно за два года до релиза GTA V. Журналисты добавили, что 2024 финансовый год в Take-Two продлится с 1 апреля 2023-го по 31 марта 2024-го.