Тегеран, 14 января 2022, 07:03 — REGNUM Фильм «Героя» иранского режиссера Асгара Фархади включён в предварительный список Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший международный фильм». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 января.

Иран
Иран

Фильм, снятый иранским режиссером Асгаром Фархади, являющимся лауреатом премии «Оскар», дебютировал на международном уровне на 74-м Каннском кинофестивале и получил Гран-при.

В этой связи «Герой» был торжественно номинирован на премию «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм конкурировал с такими произведениями, как «Купе № 6», «Рукой Бога», «Параллельной матерью» и «Веди мою машину», которые были удостоены премии Золотой глобус.

Согласно веб-сайту Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), организация обнародовала длинный список номинантов в 24 категориях на предстоящие кинопремии.