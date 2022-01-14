Тегеран, 14 января, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Фильм «Героя» иранского режиссера Асгара Фархади включён в предварительный список Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в категории «Лучший международный фильм». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 13 января.

Иран

Фильм, снятый иранским режиссером Асгаром Фархади, являющимся лауреатом премии «Оскар», дебютировал на международном уровне на 74-м Каннском кинофестивале и получил Гран-при.

В этой связи «Герой» был торжественно номинирован на премию «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм конкурировал с такими произведениями, как «Купе № 6», «Рукой Бога», «Параллельной матерью» и «Веди мою машину», которые были удостоены премии Золотой глобус.

Согласно веб-сайту Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA), организация обнародовала длинный список номинантов в 24 категориях на предстоящие кинопремии.