Тегеран, 14 января, 2022, 07:03 — ИА Регнум. 13 января заместитель главы судебной власти Ирана по международным делам и генеральный секретарь Управления по правам человека Казем Гарибабади заявил, что Тегеран готов передать Йемену свой опыт в судебной сфере. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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На встрече с генеральным консулом Йемена в Тегеране иранский представитель заявил: «Несмотря на сложную ситуацию, сопротивление йеменских граждан является образцовым. Исламская Республика Иран активно пытается донести голос угнетенных стран региона, особенно Йемена и Палестины, до всех государств мира и международных организаций».

Гарибабади отметил, что иранские власти всегда выражали опасения по поводу тяжелого положения йеменских и палестинских граждан.

«К сожалению, глобальная медиа-структура находится под влиянием Запада, но йеменским угнетенным детям и взрослым можно помочь, планируя и используя потенциал региона и возможности некоторых неправительственных организаций», — подчеркнул он.

В заключение, в ответ на просьбу генерального консула Йемена относительно передачи опыта в области прав человека, Гарибабади заявил, что в области образования, передачи опыта в судебной сфере и наращивания потенциала в данных направлениях Иран готов оказать помощь йеменскому народу и правительству.