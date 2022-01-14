Тегеран, , 07:04 — REGNUM 13 января резидент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что экспорт нефти из страны увеличился на 40%, а доходы от экспорта нефти постепенно возвращаются в страну. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Hossein Razaqnejad

Президент Раиси выступил с речью, приняв участие в церемонии, посвящённой его визиту в провинцию Хормозган на юге Ирана. Он отметил, что Исламская Республика вновь укрепила свои позиции на мировом рынке нефти, увеличив экспорт на 40% за последний год.

В ходе своего выступления иранский президент сообщил, что, согласно статистике Центрального банка, уровень инфляции в стране с каждым годом снижается.

Раиси также подчеркнул, что в начале его правления сотни людей умирали из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако сейчас ежедневная смертность сократилась до менее чем 30 человек.