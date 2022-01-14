Тегеран, , 07:05 — REGNUM 13 января посол Ирана в Москве Казем Джалали на встрече с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым обсудил вопросы двустороннего значения. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Министерство иностранных дел Ирана в пресс-релизе рассказало, что Казем Джалали и Игорь Моргулов на встрече обсудили текущее развитие отношений Тегерана и Москвы, включая политические встречи между официальными представителями двух стран.

Наиболее важным вопросом между Ираном и Россией в ближайшем будущем станет визит иранского президента Ибрагима Раиси в начале 2022 года.

28 декабря 2021 года представитель правительства Ирана Али Бахадори Яхроми заявил, что президент Ибрагим Раиси отправится в Россию в начале 2022 года.

«Поездка соответствует стратегическому плану взаимодействия Исламской Республики Иран с Россией», — заявил Яхроми на пресс-конференции, отметив, что президент Раиси был официально приглашен главой Российской Федерации Владимиром Путиным.