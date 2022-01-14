Лиссабон, , 06:36 — REGNUM Расследование обстоятельств предоставления гражданства Португалии российскому бизнесмену, миллиардеру Роману Абрамовичу, начал португальский Институт регистрации и нотариата. Об этом 14 января сообщило издание Renascença.

Роман Абрамович John Dobson

Получение гражданства Португалии Абрамовичем подтвердило в декабре 2021 года министерство юстиции страны. Натурализация российского бизнесмена стала возможной благодаря закону о возвращении. Закон позволяет потомкам сефардских евреев, выходцев из Испании и Португалии, и евреев, насильно обращенных в христианство, получить гражданство Португалии.

Отмечается, что Абрамович предоставил необходимые документы от еврейской общины города Порту, согласно которым он является потомком сефардов. При этом гражданство было предоставлено российскому бизнесмену в максимально кратчайшие сроки.

В минюсте Португалии подтвердили, что по инициативе Института регистрации и нотариата начато следствие в отношении Абрамовича. При этом в ведомстве уточнили, что процедура является рядовой и применяется в тех случаях, когда предполагаются нарушения в процедуре регистрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский миллиардер Роман Абрамович получил гражданство Португалии.

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