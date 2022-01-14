Скопье, 14 января, 2022, 16:28 — ИА Регнум. В правительстве Северной Македонии 13 января сообщили о принятии решения об обеспечении дополнительных поставок электроэнергии в условиях энергетического кризиса.

Pixabay.com Нехватка газа

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, ожидается, что поставки обеспечит Ассоциация производителей электроэнергии и нагрева SHA TE-TO Скопье. Ожидается, что она будет выдавать максимальная мощность установок Ассоциации — 227 МВт и будет работать с 5:00 до 1:00.

Ожидается, что дополнительные поставки электроэнергии будут использованы для отопления помещений в Скопье.

«Получение дополнительных объемов электроэнергии обеспечит производство тепловой энергии для распределителя тепловой энергии, что позволит обеспечить непрерывное, качественное и экономически обоснованное снабжение центральным отоплением потребителей в городе Скопье и позволить сэкономить природные ресурсы в период энергетического кризиса», — заявили в правительстве.