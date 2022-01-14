Екатеринбург, 14 января, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Полноценное движение по Екатеринбургской кольцевой автодороге предстоит запустить уже в 2022 году. Об этом заявил журналистам свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

casjustino10 Трасса

Глава региона добавил, что до окончательного ввода объекта потребуется ещё примерно год. Но уже в 2022 году можно будет быстро и комфортно добраться от московского тракта до тюменского.

Работы ведутся с опережением графика, отметил чиновник. Ранее на достройку ЕКАДа из центра поступило 7,5 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первый участок кольцевой дороги ввели в 1992 году.