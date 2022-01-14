Варшава, , 06:24 — REGNUM Студия Techland выложила в сеть два новых рекламных ролика игры Dying Light 2: Stay Human, один из которых представляет собой релизный геймплейный (демонстрация игрового процесса) трейлер. Ролики были опубликованы 14 января на YouTube-канале проекта.

Игра Dying Light 2: Stay Human Dyinglightgame.com

В видео под названием Dying 2 Know Episode 6 разработчики, в частности, показали совместное прохождение (на 2:55). Они также рассказали об игровом процессе на консолях, противниках Dying Light 2, с которыми придётся столкнуться геймерам, и о многом другом.

Напомним, релиз игры состоится 4 февраля 2022 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что авторы Shadow Warrior 3 высмеяли заявление Techland о том, что на полное прохождение Dying Light 2: Stay Human может уйти до 500 часов.

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