Петропавловск-Камчатский, , 06:23 — REGNUM На Камчатке завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, которые пытались за взятку сотруднику ФСБ вернуть изъятую из незаконного оборота красную икру весом более 110 кг., сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в краевом СУ СКР.

Красная икра Puschinka

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48-летний мужчина вместе со своим 34-летним знакомым дали взятку старшему государственному инспектору пограничного управления ФСБ России по Восточному арктическому району в сумме 25 тыс. рублей. За это им должны были вернуть красную икру.

Сотрудник ФСБ принимал взятку в рамках оперативно-розыскного мероприятия, поэтому к уголовной ответственности он не привлекался.

После утверждения обвинительного заключения дело будет передано в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хасанском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника таможенного поста Владивостокской таможни. Его обвиняют в получение взяток в особо крупном размере.