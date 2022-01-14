Нью-Йорк, США, 14 января, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 января снижением. Больше других потерял Nasdaq.

Patriot-news.info Падение акций

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 176,70 пункта (0,49%), до уровня 36 113,62 пункта. S&P 500 подешевел на 67,33 пункта (1,42%), до уровня 4659,02 пункта. Nasdaq к завершению дня обвалился на 381,58 пункта (2,51%), до уровня 14 806,81 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $0,83 (1,00%), до уровня $81,81 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 января умеренным ростом на фоне благоприятного, но не очень стабильного внешнего фона. Больше других прибавил S&P 500.

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