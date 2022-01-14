Тирана, , 07:03 — REGNUM Управление по дорожному транспорту Албании 13 января опубликовало напоминание о том, что в соответствии с решением правительства от 2018 года в стране запрещен импорт автомобилей, произведенных в 2006 году и ранее.

Авто Марина Каширская © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, запрет связан с тем, что старые автомобили являются более опасными загрязнителями воздуха. Новые автомобили должны соответствовать стандарту euro 5, другие транспортные средства должны соответствовать стандарту euro 4 или выше.

Использованные автомобили могут импортироваться при условии, что они не старше 15 лет или соответствуют стандарту euro. На дорогах Албании насчитывается 720 тысяч моторных транспортных средств, из них около 340 тысяч были произведены до 2005 года.

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