Лиссабон, , 06:18 — REGNUM Институт регистрации и нотариата Португалии расследует процедуру получения гражданства этой страны российским олигархом Романом Абрамовичем, который натурализовался через закон о гражданстве для евреев-сефардов. Об этом пишет португальское издание Renascença.

Роман Абрамович Marina Lystseva

«В минюсте подтвердили, что по делу Абрамовича ведется следствие по инициативе Института регистрации и нотариата», — говорится в материале издания.

Отмечается также, что Абрамович получил португальский паспорт «в рекордно короткие сроки»: «В минюсте говорят, что это [следствие] нормальная процедура, которая применяется всякий раз, когда есть признаки каких-либо нарушений в процедурах службы регистрации. <…> В конкретном случае процессов приобретения гражданства потомками сефардских евреев требование традиции принадлежности к сефардской общине подтверждается еврейской общиной со статусом религиозного юридического лица».

Минюст Португалии сообщил о получении гражданства страны Романом Абрамовичем в декабре 2021 года. Отмечается, что соответствующая процедура завершилась ещё 13 апреля.