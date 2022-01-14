Новосибирск, , 06:17 — REGNUM В Новосибирске для организации купелей на Крещение Господне 19 января официально утверждены четыре водных объекта. Об этом сообщили в мэрии города.

Купель Дарья Антонова © ИА REGNUM

Купели будут расположены на реке Обь в районе микрорайона «Европейский берег», в районе микрорайона Затон, в акватории пожарного причала, а также на Обском водохранилище на пляже «Бумеранг».

Отмечается, что спасатели уже сделали контрольные замеры толщины льда — на всех официально организованных местах она соответствует нормам.