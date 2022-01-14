Тирана, , 07:03 — REGNUM Первый президент и бывший премьер-министр Албании Сали Бериша 13 января предстал перед прокуратурой для дачи показаний.

Сали Бериша Цитата из видео «Live Sali Berisha Foltorja me demokratet»

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, допрос политика длился два часа. Темой допроса стал протест 8 января, вылившийся в ожесточенное противостояние сторонников Сали Бериши и Люльзима Баши — двух лидеров Демократической партии Албании.

По словам Бериши, в своих показаниях он указал на то, что насилие разжигали вооруженные сторонники Баши, находившиеся внутри здания штаб-квартиры Демократической партии. 14 января показания будет давать Баша.

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