Тирана, 14 января 2022, 07:03 — REGNUM Первый президент и бывший премьер-министр Албании Сали Бериша 13 января предстал перед прокуратурой для дачи показаний.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, допрос политика длился два часа. Темой допроса стал протест 8 января, вылившийся в ожесточенное противостояние сторонников Сали Бериши и Люльзима Баши — двух лидеров Демократической партии Албании.
По словам Бериши, в своих показаниях он указал на то, что насилие разжигали вооруженные сторонники Баши, находившиеся внутри здания штаб-квартиры Демократической партии. 14 января показания будет давать Баша.
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