Тирана, 14 января, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Первый президент и бывший премьер-министр Албании Сали Бериша 13 января предстал перед прокуратурой для дачи показаний.

Цитата из видео «Live Sali Berisha Foltorja me demokratet» Сали Бериша

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, допрос политика длился два часа. Темой допроса стал протест 8 января, вылившийся в ожесточенное противостояние сторонников Сали Бериши и Люльзима Баши — двух лидеров Демократической партии Албании.

По словам Бериши, в своих показаниях он указал на то, что насилие разжигали вооруженные сторонники Баши, находившиеся внутри здания штаб-квартиры Демократической партии. 14 января показания будет давать Баша.