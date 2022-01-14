Нур-Султан, , 06:13 — REGNUM В должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана продолжает работу Самат Абиш, который является племянником бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева. Об этом 14 января сообщили в пресс-службе ведомства.

Казахстан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В связи с поступающими запросами сообщаем, что С. Абиш продолжает занимать пост первого заместителя председателя КНБ Республики Казахстан», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января издание Orda. Kz распространило информацию о том, что Абиш якобы был задержан в Алма-Ате. Через несколько часов портал опроверг эти сведения. 13 января КНБ Казахстана начало досудебные расследования в отношении бывшего председателя ведомства Карима Масимова по подозрению в причастности к попытке захвата власти в республике.

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