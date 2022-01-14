Тюмень, , 06:12 — REGNUM Жители Тюмени просят горадминистрацию не сносить бесплатные горки в районе Гилёвской рощи. Соответствующая петиция опубликована в социальных сетях и на одной из платформ.

Катание с горки Андрей Репин © ИА REGNUM

Пять горок для катания детворы самостоятельно сделали жители окрестных домов. Причём вокруг горок уже образовался мелкий бизнес, который наладил прокат резиновых «ватрушек» по 100 рублей.

В горадминистрации Тюмени причиной сноса горок называют несоблюдение требований безопасности. При этом отмечают, что инициативу жителей города можно только приветствовать, но закон есть закон.

Тюменцы в социальных сетях в большинстве своём осуждают действия мэрии.

«Лучше горки снега, которые во дворах скопились, снесите!», — пишут, намекая на нерасторопную чистку придомовых территорий управляющими компаниями.

Но есть и поддерживающие решение горадминистрации.

«Правильно мэрия делает, завтра кто-нибудь получит травму и побежит в суд подавать. А на кого? Правильно, на муниципалитет. Тут же прокурорская проверка нагрянет, еще и дело уголовное возбудят», — поясняет один из тюменцев.