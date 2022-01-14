Рязань, , 06:11 — REGNUM Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил исковое заявление православного прихода Христорождественской церкви с. Саблино Сасовского района и признал за ним права собственности на здание храма в селе Калиновец того же района. Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Храм ИА REGNUM

Спор слушался с сентября 2021 года. На сегодня спорный объект является храмом. Он расположен на улице Школьная, 12 села Калиновец. Площадь здания — почти 204 кв.м.

Из материалов дела следует, что в с. Калиновец «церковь деревянная, холодная, построена на средства прихожан в 1895 году», а «приход открыт в 1710 году». В более поздних документах уточняется, что взамен существующей ветхой и очень тесной церкви предложено построить новую «на площади приблизительно на месте существующей». В материалах дела уточняется, что с 2002 года и по настоящее время истец пользуется данной недвижимостью — зданием храма и несёт «бремя содержания вышеуказанного объекта», то есть добросовестно, открыто и непрерывно владеет им. Суд доводы убедили и иск был удовлетворен.

Напомним, также в Москве другой православный приход закрепил за собой через суд права собственности на здание приходского дома, который ранее фигурировал как самострой. Объект общей площадью 543,2 кв. м был узаконен.