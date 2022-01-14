Благовещенск, 14 января, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В столице Амурской области жители подняли тревогу, заметив возле здания школы мужчину с похожим на оружие предметом в руках. Выяснилось, что амурчанин был преподавателем биатлона и держал пневматическую винтовку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в пресс-службе УМВД по региону.

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии В Хакасии мальчик случайно застрелил друга из пневматической винтовки

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Бдительные очевидцы обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов выехали на место, где был замечен мужчина с оружием. Опасности он не представлял.

«Выяснилось, что это тренер-преподаватель, а в руках у него пневматическая винтовка, состоящая на балансе школы и предназначенная для занятий по биатлону», — отметили в амурском УМВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в посёлке Врангель Приморья около школы №18 был замечен 1 октября мужчина с ружьем. На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии, но мужчина успел скрыться.