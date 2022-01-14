Приштина, Сербия, 14 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 13 января принял решение об увеличении размера пенсий и заявил о планах по проведению пенсионной реформы в 2022 году. Задачей пенсионной реформы политик уклончиво назвал обеспечение достойной пенсии всем работникам.

Vetevendosje.org Альбин Курти

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, базовая пенсия, пособие на содержание семьи и трудовая пенсия по инвалидности были увеличены на 11%, выплаты лицам с ограниченными возможностями были увеличены на 33%. Теперь размеры всех этих социальных пособий превышают 100 евро.

Напомним, необходимость пенсионной реформы в Косово отчасти связана с необходимостью занести в рабочий стаж работу в 90-е.