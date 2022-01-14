Новосибирск, , 06:01 — REGNUM Новосибирский минпромторг начал принимать заявки от владельцев детских развлекательных центров на получение субсидий. Речь о бизнесменах, работающих в сфере аттракционов, детских развлекательных центров и игровых комнат, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, что в Новосибирской области с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года из-за коронавируса была приостановлена работа аттракционов, детских развлекательных центров и игровых комнат.

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В минпромторге уточнили, что эти организации могут получить субсидии за счёт средств областного бюджета. Заявки принимаются с 18 января до 14 февраля.

По официальным данным, сейчас на территории региона зарегистрировано 247 предприятий и индивидуальных предпринимателей, работающих в данной сфере, трудоустроено 1395 сотрудников. Компенсация составит около 22,5 тысяч рублей на одного официально трудоустроенного человека. Одно из главных условий получения субсидии — предприятие должно сохранить в первом квартале 2022 года то количество людей, на которое они получили компенсацию. Материальная помощь предоставляется единоразово.