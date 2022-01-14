Сантьяго, 14 января, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировали сейсмологи на севере Чили. Об этом 13 января сообщила геологическая служба США.

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 02:24 мск в регионе Атакама. Эпицентр находился в 27 км на запад от города Копиапо, в котором проживает около129 280 человек.

Очаг землетрясения располагался на глубине 87,7 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,7, которое произошло в западной части Японии.