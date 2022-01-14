Южно-Сахалинск, , 06:01 — REGNUM На Сахалине в Долинском районе из-за снежного циклона возникли проблемы с доставкой пенсий в почтовые отделения, об этом сообщила 14 января на своей странице в Instagram местная администрация.

Пенсия Галина Брусницына © ИА Красная Весна

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Глава муниципалитета Александр Тугарев выделил автомобиль администрации, на котором доставили деньги, предназначенные для выплаты пенсий, в почтовые отделения.

Деньги для пенсионеров развезли в Долинск, Стародубск, Быков, Углезаводск, Покровку и Сокол.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине по-прежнему не принимает и не выпускает самолёты аэропорт Южно-Сахалинска. В столице области прекратили движение общественные автобусы, также из-за плохой видимости и снежных заносов закрыты некоторые участки дорог — не осуществляются межмуниципальные перевозки по 13 маршрутам.