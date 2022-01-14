Хасанский район, Приморский край, , 05:59 — REGNUM В Хасанском районе прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника таможенного поста Владивостокской таможни. Его обвиняют в получение взяток в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Коррупция (сс) sajinka2

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По версии следствия, начальник таможенного поста Морской порт Славянка Владивостокской таможни с октября 2020 года по март 2021 года неоднократно лично и через посредника получал от директора транспортной компании взятки за ввоз незадекларированного товара, минуя уплату таможенных платежей.

Всего фигурант получил взяток на сумму более 2 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Хасанский районный суд.

Ранее прокурором района в суд направлены четыре уголовных дела о получении взяток подчиненными начальника таможни. Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по подозрению в получении взяток задержан начальник Ижевского центра организации работы железнодорожных станций Горьковской дирекции управления движением Центральной дирекции управления движением — филиала ОАО «РЖД». В его отношении возбуждено уголовное дело.