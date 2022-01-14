Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Карты Pokemon, которые видеоблогер Логан Пол купил за $3,5 млн, оказались фальшивыми. Об этом 14 января сообщает портал Kotaku.

Покемон geralt

После того, как в декабре 2021 года Пол разместил в Twitter пост о покупке, многие представители сообщества поклонников франшизы заявили, что в действительности его «запечатанные и аутентифицированные» карты являются поддельными. Видеоблогер решил отправиться в Чикаго (штат Иллинойс, США), чтобы провести проверку покупки.

В итоге он сообщил, что собеседники оказались правы: в коробке оказались карточки игровой франшизы GI Joe. «Нас накололи. Конец истории», — сказал Пол. На момент написания этой новости его ролик набрал более 1,26 млн просмотров.

Напомним, Логан Пол сообщил о приобретении запечатанной коробки карт покемонов 21 декабря 2021 года. В ноябре 2020-го он купил карты Pokemon за $300 тыс. и сказал, что больше не будет заниматься подобным.

Читайте ранее в этом сюжете: Видеоблогер потратил на карты Pokemon $3,5 млн — фото