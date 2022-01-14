Приштина, Сербия, 14 января, 2022, 07:02 — ИА Регнум. Министр обороны Косово Арменд Мехай 13 января сообщил о том, что бойцы Сил безопасности Косово поучаствовали в горных военных учениях американского сектора KFOR.

facebook @mehaj.armend Совместные учения Армии Косово и KFOR

На своей странице в социальной сети Facebook политик сообщил, что в учениях участвовал второй пехотный полк.

Арменд Мехай В ходе этих учений наши военнослужащие получили возможность изучить техники скалолазания, эвакуации раненых в скалах и преодоления водных препятствий с помощью натяжных мостов.

Мехай отметил, что большая часть территории Косово покрыта скалами.