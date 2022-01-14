Киев, 14 января, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Неизвестные взломали сайт минобрнауки Украины и разместили на нём угрозу жителям страны на польском, украинском и русском языках. Взлом произошёл в ночь на 14 января.

Https://mon.gov.ua/ Скрин: официальный сайта минобрнауки Украины

При заходе на сайт минобрнауки Украины можно увидеть на чёрном фоне перечёркнутые профиль свиньи, герб и флаг Украины, а также карту страны, тоже перечёркнутую, но при этом с Крымом в составе. Ниже следует текст на трёх языках.

Текст на русском гласит, что все личные данные украинцев загружены в общую сеть, а данные на компьютере уничтожаются без возможности восстановления. Утверждается, что информация о всех жителях страны стала публичной и им предлагается бояться и ждать худшего.

Уточняется, что это украинцам «за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), за Галицию, за Полесье и за исторические земли».

Ранее ИА REGNUM сообщало о выдвинутом в Киеве проекте переименования России в Московию.