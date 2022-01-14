Благовещенск, , 05:57 — REGNUM В Амурской области, куда уже пришёл новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон», намерены создать специальный колл-центр для оперативной диагностики вируса. По этой же телефонной линии уже заболевших пациентов будут сопровождать во время лечения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в пресс-службе правительства региона.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Основная цель — централизация всех call-центров города для того, чтобы разгрузить поликлиники и сконцентрировать медперсонал непосредственно на оказании медицинской помощи. Когда такой call-центр заработает, мы сможем организовать взаимосвязь детских и взрослых поликлиник, связать их в одну информационную систему. Так будет проще работать по обследованию контактных лиц в семейных очагах», — объяснила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Через колл-центр амурчане будут вызывать врача на дом, а медработники обзванивать больных. Кроме того, врачи смогут с его помощью получать данные о пациентах и отбирать тех, кому необходим повторный визит.

«Call-центры нужно развернуть максимум за две недели», — распорядился губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, «Омикрон» выявили у ребёнка из Благовещенска. Приамурье стало первым регионом Дальнего Востока, жители которого заразились новым штаммом COVID-19.