Новосибирск, 14 января, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Новосибирский суд вынес приговор бывшему следователю следственного отдела МВД РФ по Мошковскому району за «получение взятки в значительном размере». Об этом сообщило региональное управление СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Установлено, что 4 сентября 2020 года на дороге Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий произошло ДТП. Теперь уже бывший сотрудник полиции, в производстве которого находился материал проверки по аварии, решил заработать на этом. Он позвонил одной из участниц ДТП и назначил ей встречу. Во время разговора полицейский потребовал передать ему 30 тысяч рублей за не привлечение её к уголовной ответственности и за замену её объяснения на вновь написанное. Мужчина перечислил женщине надуманные последствия, в случае отказа от передачи взятки. Она обратилась к сотрудникам собственной безопасности регионального управления МВД России. Во время следующей встречи полицейский был задержан во время передачи взятки.

Его приговорили к трём годам лишения свободы (условно).