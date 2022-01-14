Москва, , 05:43 — REGNUM Из Казахстана вылетели десять самолётов ВКС России с белорусскими подразделениями из состава миротворческих сил ОДКБ, выполнявших в стране задачи по охране социально значимых объектов. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Силы ОДКБ в Казахстане Иван Шилов (с) ИА REGNUM

пресс-служба Минобороны РФ «Десять самолётов с миротворцами ОДКБ Республики Беларусь, завершив погрузку, вылетели с аэродрома Житыген в Минскую область».

Миротворческая операция сил ОДКБ была проведена по просьбе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, обратившегося за помощью после массовых беспорядков и погромов, переросших в нападения на силовиков и захват боевиками учреждений государственной власти. Миротворцев в страну направили Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизия.

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Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что группировка коллективных миротворческих сил ОДКБ полностью покинет Казахстан не позднее 20 января.

Как сообщало ИА REGNUM, первые подразделения российских десантников, входившие в состав миротворческого контингента ОДКБ, покинули Казахстан на самолетах военно-транспортной авиации ВКС РФ и уже направляются в Россию.

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