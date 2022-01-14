Тюмень, 14 января, 2022, 05:42 — ИА Регнум. В Тюмени выездная сессия Центрального окружного военного суда Екатеринбурга приступила к рассмотрению уголовного дела в отношении 10 граждан, обвиняемых в принадлежности к признанной террористической организации «Хизб ут-Тахри́р аль-Ислами́» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

По данным следствия, обвиняемые в условиях конспирации проводили собрания, где распространяли среди жителей террористическую идеологию и вербовали в свои ряды новых членов. Они были задержаны в ноябре 2019 года оперативниками регионального управления ФСБ по Тюменской области.

Отмечается, что среди обвиняемых находится Марат Сайбаталов, который ещё в 2005 году был приговорён к шести годам лишения свободы за создание террористической организации, но был оправдан Европейским судом по правам человека.