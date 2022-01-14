Приштина, Сербия, 14 января, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 14 января ответил на письмо государственного секретаря США Энтони Блинкена, посвященное двустороннему сотрудничеству Косово и США и диалогу Сербии и Косово.

Kryeministri-ks.net Альбин Курти

На своей странице в социальной сети Twitter Курти заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с Блинкеном и поблагодарил США за приверженность нормализации отношений между Косово и Сербией путем заключения юридически обязательного соглашения о взаимном признании.

Напомним, Блинкен призвал Косово вернуться к диалогу с Сербией и уделить особое внимание вопросу о пропавших без вести и заключению энергетическому соглашению по северу республики.