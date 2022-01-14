Хабаровск, 14 января, 2022, 05:40 — ИА Регнум. В Хабаровском крае планируют отремонтировать и заменить 100 лифтов в многоэтажках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы региона.

Brateevsky Лифт

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«Всего с 2015 года в крае заменено 1948 лифтов, большая часть — 1091 — в Хабаровске. В этом году намерены отремонтировать оборудование в 40 многоэтажных домах края, а это порядка 60 подъемников. В городе план составляет 40 лифтов в 13 домах», — пояснил врио директора регионального фонда капремонта МКД в Хабаровском крае Алексей Шишкин.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область получит средства Фонда ЖКХ на замену старых лифтов.