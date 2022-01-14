Благовещенск, , 05:38 — REGNUM В Благовещенске ребёнка пытался похитить мужчина. Он схватил девятилетнюю девочку и хотел силой вывести её из здания. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СК РФ по Амурской области.

Похищение ребенка Weitushe.com

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Происшествие случилось 12 января, когда девочка возвращалась из школы. Ей удалось вырваться и добежать домой. Мужчина, подозреваемый в похищении задержан. Выяснилось, что он уже был ранее судим.

Амурчанин находится в СИЗО, ведётся следствие. Уголовное дело в отношении него возбуждено по статье 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетней).

Как сообщало ИА REGNUM, по словам мамы ребёнка, девочка была сильно напугана и плакала. Охранник расположенного рядом с её домом магазина рассказал, что мужчина «дежурил» там — три раза приходил и бродил по торговым помещениям.