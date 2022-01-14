Надеждинский район, Приморский край, , 05:35 — REGNUM Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» объявило запрос предложений для последующего заключения контракта на строительство и пусконаладочные работы в производственно-административном здании с внутренними инженерными сетями ТОР «Надеждинская». Стартует тендер с 345 143 640 рублей. Итоги подведут 16 февраля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

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Участки, на которых запланировано строительство, расположены в селе Вольно-Надеждинское. По данным кадастровой карты, один надел имеет площадь 19 337 кв. м и кадастровую стоимость — 4 629 437,56 рубля. Он предназначен под склады. А второй участок площадью 20 705 кв. м на той же улице Геологов оценивается в 5 499 165,3 рубля и предназначен под объекты коммунального обслуживания.

По условиям торгов, исполнитель должен будет завершить работы не позднее 26 месяцев с даты заключения договора.

Напомним, ранее правительство России выделило шести регионам Дальнего Востока почти 5,5 млрд рублей на улучшение инфраструктуры ТОР. Среди получателей оказалось и Приморье. Известно, что на инфраструктуру ТОР «Надеждинская» из федерального бюджета в целом (с учетом дополнительного финансирования) выделят 33,6 млрд рублей.