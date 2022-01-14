Вашингтон, 14 января, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен 14 января обратился с письмом к премьер-министру Косово Альбину Курти.

U.S. State Department Тони Блинкен

Как сообщает албанское новостное агентство Gazeta Ekspress, в письме содержится ряд требований, касающихся диалога между Сербией и Косово и нормализацией отношений между Белградом и Приштиной.

Блинкен назвал «лучшим форумом по нормализации переговоров между Белградом и Приштиной» диалог Косово и Сербии при посредничестве ЕС и заявил, что по этому вопросу Государственный департамент тесно координирует политику с Брюсселем. Особое внимание глава Госдепа обратил на необходимость заключения энергетического соглашения с Сербией по северу Косово и решения вопроса о выяснении судьбы пропавших без вести.

Блинкен призвал Курти тесно сотрудничать с послом США в Косово Джеффри Ховеньером и представителем США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром.