Тюмень, , 05:26 — REGNUM В Тюмени к 12 годам лишения свободы приговорён виновник дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, третий получил тяжкие увечья. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Осуждённый виновник ДТП на ул. Республики в Тюмени Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области ©

Трагедия произошла ближе к полуночи 19 июля 2021 года на улице Республики в Тюмени. Пьяный 33-летний водитель нарушил правила дорожного движения. В результате ДТП два человека погибли, здоровью одного гражданина причинён тяжкий вред.

Причём месяцем ранее виновник происшествия был осуждён за ДТП в пьяном виде и приговорён 240 часам обязательных работ с лишением водительских прав сроком на два года. Но должных выводов он не сделал и вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Суд признал его виновным по п. а ч.6 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух лиц, если оно совершено в состоянии опьянения»). Виновнику ДТП назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на пять лет. Кроме того, он обязан выплатить 1,2 млн рублей потерпевшим.