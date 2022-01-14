Брюссель, 14 января, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Командующий силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили вместе со своим заместителем, бригадным генералом Ираклием Чичинадзе находятся с официальным визитом в Брюсселе, сообщает 13 января грузинский телеканал «Пирвели архи».

Mod.gov.ge Грузинские солдаты НАТО

Командующий силами обороны принял участие во встрече военачальников в формате комиссии НАТО-Грузия в штаб-квартире НАТО. Перед встречей генерал Матиашвили обсудил приоритеты военного сотрудничества и проводимые реформы в области обороны на встрече с председателем Военного комитета НАТО голландским адмиралом Робом Бауэром.

Командующий силами обороны Грузии проинформировал генералов государств-членов НАТО о документах долгосрочного планирования сил обороны Грузии и будущих планах развития боевых возможностей сил обороны.

Генералы государств-членов НАТО отметили большой вклад грузинских солдат в международные миссии альянса и поблагодарили Грузию за ее вклад в международную безопасность.