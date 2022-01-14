Вашингтон, 14 января, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Очередной успешный запуск ракеты LauncherOne с борта самолета-носителя, осуществила американская компания Virgin Orbit. Об этом 13 января сообщила пресс-служба компании.

Minsvyaz.ru Спутник

Старт модифицированного самолёта Boeing-747 с закрепленной под крылом двухступенчатой ракетой-носителем состоялся в 13:38 по времени Тихоокеанского побережья США (00:38 мск). Самолёт осуществил взлёт из космопорта в пустыне Мохава в американском штате Калифорния и через час и 14 минут состоялся пуск ракеты-носителя над океаном в 150 км к юго-западу от города Лонг-Бич.

В рамках миссии Above the Clouds («Над облаками») ракета осуществила вывод на орбиту высотой около 500 км группу экспериментальных мини-спутников Пентагона, два наноспутника польской компании SatRevolution и аппарат американской компании Spire. Все аппараты были доставлены на расчётные орбиты.

Старт ракеты-носителя LauncherOne стал третьим успешным запуском компании. Первые два были осуществлены в январе и июне 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выводе на орбиту Земли украинского спутника «Сич-2−30» на ракете-носителе Falcon 9 компании SpaceX.