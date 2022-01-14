Новосибирск, 14 января, 2022, 05:14 — ИА Регнум. В Новосибирске начата доследственная проверка после массовой эвакуации школьников из-за ложного сообщения о минировании. Она организована по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина, сообщили в региональном управлении.

Megalesius Эвакуация

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в СКР. Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что накануне, 13 января, из-за сообщения о минировании были эвакуированы учащиеся и педагоги школы в Центральном районе Новосибирска.