Москва, , 05:11 — REGNUM В пятницу, 14 января, в Москве будет облачно, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, метель, снежные заносы, гололедица, температура воздуха −1… +1 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Метель в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

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В ночь на 15 января в Москве небольшой снег, местами метель. Температура воздуха −3… −1 °C.

Ветер северо-западный 7−12 м/с, на порывах до 18 м/с. Атмосферное давление 720 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём ожидается в интервале −4… +1 °C, ночью −5… −0 °C.

В субботу, 15 января, днём в столице ожидается −3… −1 °C, по области −5… −0 °C. Облачно, небольшой снег, порывистый ветер, местами метель. Ночью в регионе ожидается −8… −3 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропортах Москвы Внуково, Домодедово и Шереметьево задержано или отменено 63 авиарейса.

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