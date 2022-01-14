Москва, 14 января, 2022, 05:12 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы 7 февраля 2022 года начнёт рассматривать иск АО «Саратовский радиоприборный завод» к Министерству обороны России. Истец требует расторгнуть государственный контракт, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Иск поступил в суд 30 декабря 2021 года, 11 января 2022 года дело приняла судья Дубовик. Из материалов дела известно лишь, что речь идёт «о расторжении государственного контракта», но никаких деталей пока не приводится.

Между тем в июне 2021 года министерство выиграло ещё один спор с заводом. Он также касался расторжения государственного контракта от 19 июля 2013 года на замену систем управления зенитно-ракетного комплекса «Оса-М» на кораблях без вывода из эксплуатации. По делу также с ответчика было взыскано более 10 млн рублей. Решение устоялось в вышестоящих инстанциях.

Напомним, ранее к министерству крупный финансовый иск на сумму 129 млн рублей подало АО «Научно-производственное объединение Ангстрем», которое производит средства связи.