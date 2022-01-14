Тюмень, , 05:06 — REGNUM В Тюмени по решению суда арестованы ещё несколько человек, причастных, по мнению следствия, к торговле суррогатным алкоголем, в результате употребления которого скончались девять тюменцев. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Рюмка водки arcaion

Число арестованных фигурантов дела по статье 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») достигло 13 января 2022 года 14 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 3 января 2022 года в торговые точки Тюмени несколькими лицами под видом водки была сбыта нелицензионная спиртосодержащая жидкость (метиловый спирт) с этикеткой «Родники Сибири». В результате употребления данной «водки» погибли девять человек.

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