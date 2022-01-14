Владивосток, , 05:03 — REGNUM В Приморье в 2021 году зарегистрировано рождение 17 582 малышей, 9 113 из них — мальчики, 8 469 — девочки. В числе новорожденных 330 двоен и шесть троен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дети Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Самыми популярными именами для мальчиков стали Артем — так назвали 418 малышей, Александр — 388, Максим — 326, Матвей — 309, Михаил — 307.

Девочек чаще всего называли София — 405, Алиса — 294, Мария — 265, Ева — 264 и Милана — 260.

Самыми редкими именами оказались Яромир, Тихомир, Остап, Серафим, Милован, Михей, Кай, Ермак, Гриша, Аврелий, Ярославна, Отрада, Святослава, Сима, Устинья, Миролина, Златана, Демьяна, Евлемилия и Агапия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье в 2021 году увеличилось число зарегистрированных браков.