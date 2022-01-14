Владивосток, , 04:57 — REGNUM Два человека пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля во Владивостоке. Об этом 14 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю.

ДТП

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Fit, ранее лишённый прав за вождение в пьяном виде, двигаясь со стороны улицы Котельникова, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автобусом «ГАЗ», следовавшим по маршруту N16б «Площадь Баляева — ул. Нейбута».

Травмы получили водитель легкового автомобиля, предположительно, спровоцировавший аварию, м подросток 14 лет, ехавший в автобусе. Пострадавшие были осмотрены бригадой скорой помощи, им назначено амбулаторное лечение. По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Адыгее сорвался с трассы в обрыв легковой автомобиль. Водитель госпитализирован с травмами разной степени тяжести.

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